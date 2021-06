Jacarezinho: Pista de caminhada e arborização no Residencial Pompeia III

Crédito da foto Para Assessoria

Durante a Sessão Ordinária realizada nesta segunda-feira (14), o Vereador Serginho Marques (PT) apresentou o REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 152/2021, no qual solicitou a instalação de uma pista de caminhada ou calçada pavimentada na área verde localizada na Rua Vera Guimarães Santiago, no Residencial Pompeia III, bem como o plantio de árvores na localidade.

Justificando a proposição, o Parlamentar destacou a importância do tema abordado: “Essa iniciativa proporciona novas opções de lazer e entretenimento à comunidade, pois estimula a prática de atividades físicas que contribuem para o bem-estar da população. A arborização urbana é uma necessidade emergencial. Ao longo da história, vimos a constante degradação do nosso meio ambiente. Portanto, com o objetivo de amenizar o calor gerado pelo efeito estufa, solicitei ao Prefeito, também, o plantio de árvores no Residencial Pompeia III, visando oferecer um ambiente mais saudável e com mais qualidade de vida à população. Espero que o Executivo atenda a minha solicitação e que, dentro de suas possibilidades, invista em reestruturação urbana, deixando a nossa cidade mais inclusiva e sustentável”.

Aprovado, o Requerimento de Informações foi encaminhado ao Prefeito Marcelo Palhares, que, avaliará a possibilidade para se executar as solicitações apresentadas e enviará resposta ao Legislativo, no prazo de 30 dias, contados da entrega no Setor de Protocolo da Prefeitura.