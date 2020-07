Crédito da foto Para Divulgação

As obras de pavimentação asfáltica do Jardim Cristo Rei em Jacarezinho estão na etapa final. Os trabalhos se iniciaram em março e tem previsão de conclusão até esta sexta-feira (17).

Segundo o secretário municipal de conservação urbana, José Antonio Costa, a obra contemplou quatro ruas com meio fio, calçadas e asfalto. A obra custou R$ 390 mil de uma emenda do deputado federal Diego Garcia com uma contrapartida da prefeitur.a