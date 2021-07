Jacarezinho: Presidente da Câmara de Vereadores e IFPR discute projeto de pesquisa de alunas das instituições

Crédito da foto Para Assessoria

Na última terça-feira, dia 6 de julho, o presidente da Câmara de Vereadores de Jacarezinho/PR, Antonio Neto, participou de uma reunião com as alunas do Instituto Federal do Paraná – IFPR, Grazielle Rodrigues da Silva e Débora Bueno Magalhaes, premiadas com o projeto de pesquisa “Biorremediação como alternativa para revitalização do Rio Ribeirão Ourinho”. Estiveram no encontro virtual as orientadoras do projeto, Professoras Tábata Cordeiro e Fabíola Dorneles Inácio, bem como a Professora Fernanda Mara Cruz, que contribuiu para a organização desse debate.

O referido projeto vem ao encontro do Requerimento de Informações 150/2021, de autoria do vereador Antonio Neto, o qual solicitou informações sobre a viabilidade de canalização do Ribeirão Ourinho. A situação degradante do ribeirão causou comoção, tanto às estudantes, quanto ao parlamentar. Seus objetivos se entrelaçaram e ambos buscam a revitalização do ribeirão.

As orientadoras fundamentaram, de forma esclarecedora, o tema abordado e destacaram que com o avanço da pesquisa e com parcerias, o Projeto de Revitalização do Ribeirão Ourinho poderá ser executado, tendo em vista que o insumo base é resíduo da cana-de-açúcar, uma das principais produções industriais no Município. Para a próxima reunião serão convidados representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para ampliar o conhecimento e as parcerias.

“Fiquei orgulhoso e emocionado ao ver o interesse de nossas alunas em desenvolver essa importante pesquisa que contribuirá para a preservação do meio ambiente e para o bem-estar da população. Nossa Jacarezinho é considerada Centro Estudantil do Norte Pioneiro e outros projetos como esse, valorizarão ainda mais as nossas Instituições de Ensino. Que juntos possamos alcançar o objetivo desejado e aplaudir o seu sucesso”, concluiu Antonio Neto.