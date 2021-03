Jacarezinho: Serginho Marques solicita Casa de Velar próximo ao Cemitério Vereador protocolou pedido na Câmara

Photo Credit To Assessoria

O vereador de Jacarezinho Luiz Sérgio Marques de Moraes, o Serginho Marques (PT), solicitou nesta semana sobre a possibilidade da construção de uma Casa de Velar próximo ao Cemitério São João Batista.

A iniciativa visa atender as famílias que muitas vezes necessitam do atendimento funeral e não tem condições necessárias para arcar com as despesas da iniciativa privada. “Atualmente contamos com uma Casa de Velar no bairro Aeroporto, mas também seria importante este local próximo do Cemitério”, comenta.

Em seu documento o vereador destaca que o local a ser edificada esta Capela Mortuária poderia ser numa parte utilizado para o estacionamento do Cemitério. “Teríamos um espaço próximo entre os dois pontos e que causaria menos transtorno neste momento de tanta dor que a família já está passando”, finaliza o vereador Serginho Marques.