Jacarezinho: “Temos uma das tarifas mais altas do Paraná”, enfatiza Betão da Curva

Photo Credit To Assessoria

O vereador de Jacarezinho José Roberto de Souza Assis, o Betão da Curva, participou nesta sexta-feira, 12, da Audiência Pública sobre a Frente Parlamentar do Pedágio que aconteceu em Cornélio Procópio. O Parlamentar esteve de forma presencial para debater sobre o assunto. O empresário jacarezinhense Carlos Simeão também participou.

“É importante estarmos atentos a esta situação. Este novo modelo irá afetar aos paranaenses por vários anos. A tarifa em nossa região é uma das mais caras do Paraná, se não for do Brasil”, argumenta. O vereador ainda destaca que é preciso a participação da população no debate, mesmo que de forma virtual, pelo fato da pandemia.

Em Jataizinho, o valor da tarifa é de R$ 26,40. Em Jacarezinho, onde há duas praças consideradas irregulares, o valor cobrado é de R$ 24,40. Já em Sertaneja, o custo para trafegar pela rodovia é de R$ 22,70. A tarifa na BR 277 com sentido ao litoral do Estado está fixada em R$ 21,70.