Jovem desiste de pré-candidatura à prefeitura de Jacarezinho

Segundo a nota, “Primo” ainda se desfiliou do PCdoB (Partido Comunista do Brasil), partido ao qual ele era presidente do diretório municipal, cargo que por consequencia não mais exerce.

Nota à imprensa

Venho através da presente nota com muita serenidade e um profundo sentimento de tristeza (ou de sonho adiado), informar a desistência de minha pré-candidatura à prefeito de nossa maravilhosa Jacarezinho. Aproveito o momento para comunicar, também, que informei minha desfiliação do PCdoB (Partido Comunista do Brasil) ao Presidente Estadual da sigla a contar de 27 de junho do corrente ano e em consequência da desfiliação não estou mais como Presidente do Diretório Municipal.

Reconheço que a eleição municipal é uma trincheira de luta fundamental para derrotar o projeto de morte defendido pelos setores ultraconservadores que se utilizam da violência política e da perseguição ideológica para atingirem seus objetivos, por esse motivo me comprometo a analisar os projetos dos pré-candidatos e/ou pré-candidatas para só então informar o nome que terá meu apoio.

Por fim, gostaria de agradecer a todos os amigos, amigas, companheiros partidários e familiares que defendiam e de forma incondicional apoiaram minha pré-candidatura a prefeito.