Jovem paranaense fica na UTI após fazer escova progressiva

Magali participou do programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, no dia 28 de agosto, para contar o susto que levou ao ter uma parada cardiorrespiratória após fazer uma escova progressiva em um salão de beleza na cidade de Cascavel, no Paraná. As informações são do MSN.

Enquanto a jovem realizava o procedimento de beleza, começou a se sentir muito desconfortável. “Senti ardência no olho, saía muita água. Falei que não estava me sentindo bem e ela falou que isso é normal, porque o produto é forte. Quando voltei para minha casa, não aguentava de dor na minha cabeça, chegou até a sair sangue do meu nariz”, relatou.

“Entrei no banheiro na intenção de tirar o produto da minha cabeça porque ela não tirou na hora. Ela falou que eu teria que voltar no outro dia para tirar o produto do cabelo. Na hora que comecei a lavar o cabelo, comecei a sentir muita falta de ar, dor de cabeça. Meu filho de cinco anos viu que eu estava passando mal e ligou para o pai dele.”

