Justiça Eleitoral manda tirar do ar vídeos com falsas notícias sobre Marcelo Palhares

Photo Credit To Divulgação Tribuna do Vale

A Juiz da 52ª Zona Eleitoral de Jacarezinho, Roberto Arthur David, determinou a retirada das redes sociais de vídeos com uma série de informações falsas, com mentiras e calúnias contra o candidato a prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), que tem circulado desde a semana passada.

A decisão aponta que o conteúdo postado via vídeos é falso (fake News) e que desta forma fica proibida a manutenção da veiculação do material, já que ofende a honra e a moral de Marcelo Palhares.

É importante relembrar ainda que a pessoa apontada como suposta participante no vídeo publicado fez questão de vir a público e desmentir as acusações, que se mostram completamente infundadas com clara intenção de denegrir a imagem do candidato.

Desde que foi divulgada uma pesquisa eleitoral registrada na Justiça Eleitoral, apontando Marcelo Palhares como líder das intenções de votos, Marcelo Palhares passou a conviver com uma série de ataques orquestrados via redes sociais. Em poucos dias, contudo, cada uma das acusações foi desmentida de forma concreta e convincente.