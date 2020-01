Justiça manda Econorte reduzir pedágio em 25,77%

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google imagens

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região notificou a concessionária Triunfo/Econorte e, a partir da zero hora desta quarta-feira (22), as tarifas de pedágio nas praças de Jacarezinho, Jataizinho e Sertaneja (Norte e Norte Pioneiro) serão reduzidas em 25,77%.

A Econorte informou que está tomando todas as medidas legais e judiciais cabíveis para assegurar seus direitos em face da decisão. Os serviços da rodovia e atendimento aos usuários seguem sendo prestados normalmente, apesar da redução.

O pedido de redução no preço das tarifas de pedágio foi formulado pelo do governo do Estado, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR). A empresa também está proibida de distribuir dividendos a seus acionistas. A concessionária já fez um comunicado de fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com isso, por volta das 14 horas desta terça-feira (21), as ações TPIS3 recuavam 4,90%, sendo cotadas a R$ 1,94.

A ação movida pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) pede a restituição de pelo menos R$ 4 bilhões aos usuários, referentes ao que foi arrecadado na praça de pedágio em Jacarezinho, que não estava prevista no contrato original.