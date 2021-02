Largada do Transparaná reascende calendário esportivo do Estado

Photo Credit To AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quarta-feira (17) da largada oficial do 27º Rally Transparaná, uma das maiores competições off-road da América Latina. A largada foi no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. A edição deste ano envolve 110 veículos (número delimitado em razão da pandemia) e participantes de 13 estados e 45 municípios diferentes.

Serão 1.360 quilômetros de Foz do Iguaçu até Curitiba, passando por trechos rurais de 32 cidades. O trajeto terá como cidades-dormitórios Cascavel, Guarapuava e Irati, com chegada no Palácio Iguaçu, em Curitiba, no próximo sábado, dia 20. A prova é organizada pelo Jeep Clube de Curitiba e conta com o apoio do Governo do Estado.

“O Transparaná é o rally mais antigo do País. É uma força muito grande no esporte e no turismo, além de ser um evento que prestigia os nossos municípios e valoriza as nossas belezas naturais. A ideia é fazer ele crescer aos poucos e ganhar corpo a partir de 2022 com a inclusão de motos

O governador destacou que o Transparaná também marca um ponto de retomada do calendário regular de eventos esportivos. “O rally cruza o Estado e vai levando consumo ao setor de serviços. Ele passa pela zona rural, por trilhas, reconecta as pessoas com a natureza. Ano passado praticamente não tivemos nada no esporte e a expectativa é que o Transparaná seja um pontapé nos eventos. Ainda temos todas as limitações da pandemia, mas começamos a ter uma grade voltada ao turismo e o esporte”, acrescentou Ratinho Junior.

Vinícius Gunha (Gallo), diretor-geral da competição e representante do Jeep Clube de Curitiba, disse que a 27º edição começou a ser organizada em setembro do ano passado. Ele também destacou que todos os protocolos de segurança sanitária estabelecidos para combate à pandemia da Covid-19 serão rigidamente cumpridos e fiscalizados. O uso de máscara é obrigatório, além da higienização com álcool em gel e a precaução com o distanciamento social.

“Tivemos que pensar em restaurantes, hotéis, postos de combustíveis e toda a logística necessária para esse deslocamento. São centenas de pessoas em movimento entre as cidades. Atravessaremos o Paraná pelo meio do mato”, disse. “É uma das provas mais tradicionais do Brasil e a ideia é fomentar o esporte e o turismo. Limitamos o número de inscritos neste ano para fazer um evento seguro, mas é uma tentativa de retomada já pensando no ano que vem”.

Os veículos inscritos estão divididos nas categorias Máster, Graduado, Turismo, Light e Adventure. A competição oficial é na modalidade de regularidade, com premiação, mas há cerca de 40 veículos apenas no rol do entretenimento.

RETOMADA – O superintendente de Esporte do Paraná, Helio Wirbiski, destacou que o Transparaná é um marco de retomada das atividades esportivas. “Tivemos que limitar as inscrições porque teríamos mais de 200 veículos participantes. Há pouco transformamos o Verão Maior em Verão Consciente, temos o Rally e daqui a 30 dias teremos o Pedala Paraná junto com as Rotas Caiçaras, no Litoral. Todo mês teremos um grande evento esportivo, com todos os protocolos de saúde mantidos. Torcemos muito pela vacinação e o segundo semestre será bem mais próximo da normalidade”, disse.

CALENDÁRIO – De acordo com o calendário esportivo estadual, de abril a dezembro serão 36 competições (todas pré-agendadas), entre ações próprias, realizadas com parceiros e algumas de nível nacional e mundial. Os Jogos de Aventura e Natureza terão seis etapas, tendo como novidade as programadas para Curitiba e Região Metropolitana, a que acontecerá nos Corredores das Águas (Guarapuava e entorno) e no Norte do Estado. Litoral, Angra Doce e Lindeiros também voltaram ao calendário.

O secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, ressaltou que o calendário esportivo é um indutor do turismo. “O que mais vai crescer nos próximos anos é o turismo responsável, de natureza. E isso tem tudo a ver com esporte. Essa união é fantástica. Todos que vêm ao Paraná contam para os amigos e essas correntes atraem cada vez mais turistas. Queremos que os turistas circulem no Estado todo, com roteiros oficiais e alternativos. Temos ótimos produtos e queremos induzir as visitações”, afirmou. “Teremos um grande Rally nesta semana, e com todas as responsabilidades que o momento exige”.

Segundo Eduardo Saçaki (Japonês Voador), diretor de esportes a motor do Estado e multicampeão do motocross, o Rally Transparaná 2021 marca o início de um projeto maior para o ano, que envolve, ainda, competições com motos e jet skis. “Temos muito potencial no Estado e queremos trazer eventos para o Paraná. Devemos ter uma etapa do Latino-Americano de Jet Ski e temos margem para crescer cada vez mais nos esportes com motor. É um filão que atrai pessoas de todos os lugares do mundo”, afirmou.

EXPECTATIVA – Um dos participantes da competição deste ano é o aposentado Eloi de Almeida, de Curitiba. Ele fará o trajeto na categoria Adventure com a esposa Luciana e o filho Gustavo. “Participo há muitos anos e agora, com criança pequena, é uma emoção diferente. Estou desde o 4º Transparaná e ele já é parte da minha família”, disse.

Sérgio Correia também trouxe a esposa, Luciane, e o filho João Arthur. Ele passará ao lado de casa, em Irati. “É nossa primeira vez. Ficamos sabendo e resolvemos participar. Será uma expedição de aventura”, afirmou. “A ideia é conhecer caminhos alternativos do nosso Estado”.

Os paulistas Fernando Moreira e Rosângela Moreira também marcam presença pela primeira vez no Rally. “Ficamos sabendo pelos amigos de trilha. Nos preparamos e viemos, estamos na expectativa para conhecer os lugares. Já participamos de competições off-road há seis anos”, afirmou ela.

AÇÃO SOCIAL – Nesta terça-feira (16), os 110 carros inscritos para a 27ª edição do Rally Transparaná passaram por uma vistoria e receberam seus kits de adesivagem e identificação. No ato de confirmação da inscrição cada equipe fez a doação de uma cesta básica. Foram arrecadadas três toneladas de alimentos – parte foi doada a uma instituição de Foz do Iguaçu e parte será levada para as cidades do trajeto da competição.

Ontem também houve uma visita exclusiva e em comboio às Cataratas do Iguaçu, uma das maravilhas naturais do mundo, com foto oficial do evento na passarela em frente às quedas d’agua

PROGRAMAÇÃO – A largada aconteceu nesta quarta-feira (17), no Parque Nacional do Iguaçu, e o primeiro dia do rally termina na cidade de Cascavel. O roteiro margeará o Parque Nacional do Iguaçu e fazendas de eucaliptos.

No segundo dia de prova, entre Cascavel a Guarapuava, serão 310 quilômetros passando por Laranjeiras do Sul, Goioxim e Palmeirinha. O terceiro dia, de Guarapuava a Irati, envolve a passagem em uma pista de motocross localizada ao lado do Rio Jordão. Fazem parte do roteiro as localidades de Guará e Imbituva.

O trecho final seguirá rumo a Porto Amazonas e São Luiz do Purunã. O destaque ficará por conta da Fazenda Santa Joana, que oferece uma vasta opção de trilhas extremamente técnicas. O pórtico de chegada do Transparaná será montado no Palácio Iguaçu. Os veículos começarão a chegar na metade da tarde de sábado (20).