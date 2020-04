Leitura de consumo de energia continua normal neste período

Crédito da foto Para AEN

Desde o início da pandemia, a Copel tem adotado medidas para evitar a disseminação do coronavírus. Grande parte dos trabalhos administrativos está sendo feita em home office, mas os profissionais de linha de frente continuam em campo, incluindo os leituristas, que garantem a medição do valor correto da fatura.

Por isso, é importante saber como funciona o sistema de cobrança do consumo de energia em tempos de distanciamento social.

Nos imóveis onde o medidor de energia elétrica está do lado de fora, de fácil acesso, a leitura está sendo feita como sempre foi, pois o leiturista não precisa interagir com ninguém.

Entretanto, há imóveis onde o medidor está instalado na área interna. Nesses casos, o proprietário escolhe se permite ou não a entrada do leiturista. Se a entrada for liberada, nossos profissionais seguem todas as medidas de segurança, como distanciamento de outras pessoas e uso de álcool em gel.

ALTERNATIVAS – Quando não for possível que o leiturista tenha acesso ao medidor, a cobrança será feita pela média do consumo do imóvel nos últimos 12 meses. Eventuais diferenças entre o consumo faturado e o realizado serão acertadas no mês seguinte, ou na próxima leitura realizada efetivamente.

O próprio consumidor também pode informar a leitura do seu medidor para a Copel, tomando o cuidado de fazê-lo entre 3 e 5 dias úteis antes da data prevista para a próxima leitura, informada na sua conta de luz.

COMO FAZER A LEITURA – Existem três tipos de medidores: de ponteiros, ciclométricos e digitais. Nos medidores de ponteiros, existem 4 ou 5 ponteiros. Basta verificar e anotar, da esquerda para a direita, o número que cada um marca.

Caso ele esteja entre dois números, o consumidor deve anotar o menor. Esse procedimento está bem explicado e ilustrado no verso das faturas de energia e também no site www.copel.com. Para os medidores ciclométricos e digitais, é só anotar os números exibidos.

Depois de feita a leitura, o consumidor deve informar esse dado à Copel e isso pode ser feito pelo aplicativo da Copel (Copel Mobile), no site copel.com ou pelo 0800 51 00 116, na opção 5. Também é necessário informar o número da unidade consumidora, que é a identificação do consumidor e aparece em amarelo, no cabeçalho da conta de luz.

FATURA DIGITAL – Clientes da área rural e aqueles atendidos em alta tensão irão receber as próximas faturas de energia por e-mail ou SMS. A alteração está sendo comunicada diretamente aos consumidores por esses canais (e-mail e SMS) e é válida por 90 dias, atendendo à determinação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) do último dia 24.

Para receber a fatura digital, é importante estar com o cadastro atualizado junto à Copel, o que pode ser feito através da agência virtual ou pelo aplicativo Copel Mobile.