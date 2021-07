Loja da Max Atacadista é inaugurada em Ourinhos

Crédito da foto Para Grupos Whatsapp

A rede Max Atacadista inaugurou, na manhã desta terça-feira, 27, a sua primeira loja em Ourinhos. É a 14ª do Grupo Muffato no estado de São Paulo, presente também em Fernandópolis, São José do Rio Preto, Catanduva, Votuporanga, Presidente Prudente, Araçatuba, Birigui e Mirassol. A imprensa acompanhou a abertura, que contou com a presença do diretor do Grupo Muffato, mantenedor da rede, Ederson Muffato e várias autoridades municipais, como o prefeito Lucas Pocay (PSD) e alguns vereadores.

O atacarejo de grande porte, da rua Cardoso Ribeiro, 861, Vila Boa Esperança, tem sido acompanhado e aguardado com muita expectativa pelos ourinhenses. Com investimentos de R$ 45 milhões, são mais de 14.200 m² de área construída, 400 vagas de garagem em dois pisos, acessibilidade com elevador e rampa, cafeteria e mais de 400 empregos diretos e indiretos.