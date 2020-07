Magnus mantém rotina de capacitação e atualização a professores

Crédito da foto Para Assessoria

O Colégio Magnus, de Jacarezinho, mantém a forte rotina de capacitação e atualização de toda equipe pedagógica, mesmo em meio a pandemia. Com cursos e outros eventos sempre online, a instituição garante que professores continuem se aprimorando e sigam motivados.

O detalhe é que a equipe pedagógica do Magnus já é uma das mais qualificadas de toda a região, com grande parte dos professores tendo inclusive experiência no ensino universitário. Ainda assim, há o entendimento mútuo tanto por parte da equipe quanto por parte da direção da escola que estar atualizado com conceitos e materiais didáticos é fundamental para a manutenção do ensino de excelência que é ministrado no colégio.

Neste sábado (04) houve novo curso pedagógico, voltado a professores de todas as disciplinas, oferecido pelo Sistema Objetivo – instituição parceira do Magnus e fornecedora do material didático. Os professores tiveram a oportunidade de ampliar os conhecimentos, sanar dúvidas e tratar questões também envolvendo o ensino durante a pandemia.

REFERÊNCIA EM AULAS ONLINE

E por falar em ensino durante a pandemia, é importante destacar que o Colégio Magnus se tornou referência neste quesito e tem servido como modelo para inúmeras outras escolas, incluindo do Estado de São Paulo.

Aulas diárias ao vivo, maior conteúdo autoral digital disponível, plataformas próprias e um moderno sistema de aplicação de avaliações online. A adaptação à nova forma de educar foi tão rápida e eficiente que os alunos do Magnus não tiveram prejuízos pedagógicos com a suspensão das aulas presenciais.

Para se ter uma ideia, as aulas no Magnus ficaram paralisadas por pouquíssimos dias e estão acontecendo ao vivo, através de aplicativo, seguindo basicamente os mesmos horários e programação de quando as aulas eram presenciais.

As plataformas digitais do Magnus, criadas muito antes de se pensar que as aulas presenciais seriam suspensas, têm o maior volume de conteúdos próprios em toda a região. Isso sem falar em todo o aparato oferecido pelo sistema Objetivo.

MAGNUS

O Magnus é um amplo projeto educacional que visa proporcionar aos alunos ensino de excelência. Com material didático linha A do Objetivo e projetos paralelos como Escola da Inteligência, letramento digital, sistema bilíngue, a escola oferece os conceitos mais completos em educação.

Para melhorar, à partir do ano que vem o Magnus funcionará em sua sede própria, projetada especificamente para dar a alunos e equipe pedagógica as melhores condições de aprender e ensinar.

Outra novidade será as turmas de Ensino Infantil, que também passarão a fazer parte das opções oferecidas pelo colégio.