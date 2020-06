Mais de 77% dos casos de Covid-19 em Jacarezinho já estão recuperados

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google imagens

A cidade de Jacarezinho mantém desde o último sábado (30), 22 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Não houve novas confirmações e destes, 17 já estão recuperados, ou seja, 77,27%.

Segundo os dados divulgados no último boletim desta terça–feira (2), a cidade tem seis casos ainda em investigação que aguardam resultado de exames. Outros 379 casos foram descartados na cidade.

O último boletim epidemiológico ainda frisa as recomendações amplamente divulgadas no combate ao novo coronavírus, o uso de máscara, higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% e evitar aglomerações.