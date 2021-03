Manicure de 36 anos morre por complicações da Covid-19 em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Pixabay

A manicure e artesã Jacqueline Toledo, 36 anos, morreu nesta terça-feira (23), em Santo Antônio da Platina, por complicações da Covid-19. Ela não tinha comorbidades, estava internada no Hospital Nossa Senhora da Saúde e é a 49ª vítima da doença no município, que agora acumula seis mortes pela doença em apenas quatro dias. Atualmente Jaqueline trabalhava no setor de RH da SMB Serviços de Engenharia e Medicina, empresa que presta serviços para o Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Nos últimos dias o número de infectados aumentou exponencialmente na cidade. Ontem o boletim epidemiológico informou 417 casos ativos e 346 em investigação. 17 moradores estavam internados em decorrência do agravamento no quadro clínico provocado pelo coronavírus.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o vírus se propaga de forma alarmante na cidade, e tem como principal meio de transmissão os jovens.

A secretária Gislaine Galvão dinua depois da publicidade isse que nesta terça-feira serão anunciadas medidas emergências para atender alta demanda de atendimento a infectados pela Cocid-19 e casos suspeitos, mas não detalhou o assunto.

Na sessão de ontem, a maioria dos vereadores defendeu ações imediatas para frear transmissão desordenada da doença no município. Os parlamentares cobraram melhorias no atendimento preventivo, mais leitos com respiradores e intensificação nas fiscalizações, com aplicações de multas e medidas jurídicas cabíveis a quem descumprir as determinações sanitárias e de distanciamento social.

Foto: Facebook