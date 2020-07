Marcelo Palhares cumpre agenda na Usina Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria

Marcelo Palhares, empresário e liderança política de Jacarezinho, esteve em visita a Usina Jacarezinho durante a última sexta-feira (03), onde teve a oportunidade de acompanhar o funcionamento da indústria e conhecer detalhadamente a rotina de centenas de trabalhadores do município.

Durante a visita Palhares conversou com diretores e funcionários da usina e se inteirou do amplo projeto de geração de energia com o bagaço da cana, que deve entrar em operação à partir do ano que vem.

“Jacarezinho tem uma história que vem de décadas com as usinas de cana. São gerações e gerações de famílias inteira que têm nas usinas o ganha pão. Acredito que qualquer conversa sobre o geração de emprego e renda para o nosso município tem a indústria canavieira na pauta, porque essa é uma das grandes vocações de Jacarezinho e tem que ser muito valorizada”, afirma Marcelo.

“A usina tem se modernizado e tem um projeto muito interessante de geração de energia, ainda mais com as crises hídricas que têm se agravado, e essa energia vem do bagaço da cana, gerando ganhos ao meio ambiente. Além disso, também gera mais emprego e renda para Jacarezinho”, continua.

A visita foi acompanhada pelo gerente administrativo e financeiro da Usina Jacarezinho, Leandro Baccon. Hoje a Usina Jacarezinho tem capacidade de moagem superior a 2,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar ao ano e a produção diária alcança 25 mil sacas de açúcar e 800 m³ de etanol, gerando milhares de empregos diretos e indiretos.