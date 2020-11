Marcelo Palhares recebe Ratinho Junior em Jacarezinho

Photo Credit To Assessoria

O governador Ratinho Júnior esteve em Jacarezinho nesta quinta-feira (12) para manifestar seu apoio à candidatura de Marcelo Palhares a prefeito do município. Na oportunidade foi realizada uma das maiores carreatas da história do município, que também contou com a presença do deputado federal Pedro Lupion (Democratas) e da candidata à vice, Patrícia Martoni, além de vereadores, candidatos e lideranças.

Inicialmente Ratinho Junior programou a vinda para Jacarezinho na quarta-feira, mas não pode cumprir a agenda em razão das condições climáticas. Nesta quinta, porém, o tempo colaborou e o governador viajou ao município para manifestar publicamente o apoio a Palhares.

Uma carreata com mais de 500 veículos se formou rapidamente saindo da Vila São Pedro sentido à Rua Paraná, cortando o Jardim São Luiz em direção à Vila Leão e Nossa Senhora das Graças, terminando no Aeroporto.

Ao fim da carreta, Ratinho Junior fez um breve discurso onde mais uma vez destacou a importância para Jacarezinho em ter Palhares com prefeito, alinhado com o governo Estadual. “Temos a oportunidade de eleger um prefeito honesto, trabalhador e empreendedor, que não precisa de cargo em comissão para sobreviver. Com a Patrícia, Marcelo vai revolucionar a administração municipal aqui em Jacarezinho”, disse o governador.

Marcelo Palhares agradeceu a confiança do governador do Paraná e dos moradores, que mesmo em dia de semana realizaram uma das maiores carreatas da história de Jacarezinho. “É uma alegria poder responder o mal com o bem, com a esperança de um novo tempo para Jacarezinho, e saber que a população está comigo. Domingo é o dia mudarmos a história do nosso município”.