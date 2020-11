Mário Pereira é derrotado por 1.469 votos contra Bonato e Ana

Photo Credit To Divulgação

Com vantagem histórica sobre Mario Augusto Pereira (PSC), João Carlos Bonato (PSB) e Ana Maria Baggio Molini (DEM) são eleitos a prefeito e vice em Ribeirão Claro neste domingo, 15. O resultado, anunciado às 23:12 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que Bonato e Ana tiveram 4.235 votos, o que corresponde a 60,49% dos votos válidos, contra 2.766 votos de Mário Pereira e Eliana Cortez (MDB), que correspondem a 39,51% dos votos válidos. Uma diferença de 1.469 votos.

Bonato é eleito ao cargo majoritário pela segunda vez e Ana assumirá o posto de vice-prefeita pela primeira vez. Ao todo, foram computados 7.473 votos, 122 (1,64%) brancos, 350 (4,68%) nulos e 2.130 (22,18%) abstenções de um eleitorado de 9.603 pessoas aptas a votar. Bonato e Ana vão tomar posse em 1º de janeiro de 2021.

A derrota de Mario Augusto Pereira (PSC) e Eliana Cortez (MDB) já era prevista, mesmo com a divulgação ilegal de uma pesquisa na madrugada de sábado, 14, que apontava Mário e Eliana na frente. Mas a manobra, tratava-se de pura estratégia política e apelativa para tentar ludibriar o eleitorado ribeirão-clarense.

Com a vitória em mãos, mesmo antes de encerrar a apuração dos votos, a coligação “Juntos Por Um Novo Tempo” promete o início de uma Ribeirão Claro mais democrática, administração mais participativa e de um governo para o povo e junto ao povo.

Bonato é atual vice-prefeito de Ribeirão Claro, já foi prefeito entre 1993 e 1996, na época, com apenas 26 anos de idade. Foi vereador por três legislaturas: 1989 a 1992, de 2005 a 2008 e reeleito em 2009 a 2012. O empresário, formado em administração de empresas e com vasta experiência política, garante que junto a Ana vão fazer jus a cada voto que foi depositado em ambos.

Ana Baggio Molini, carinhosamente chamada de Ana, vem de uma trajetória de vitórias para a saúde do município. Aos 17 anos teve a oportunidade de iniciar sua carreira na Santa Casa de Misericórdia. Trabalhou por 28 anos na entidade, e no ano de 2005 foi convidada para assumir a Secretaria Municipal da Saúde, onde atuou no cargo por 12 anos. Ana colocou Ribeirão Claro em destaque na região, fazendo da Saúde uma referência no Norte Pioneiro.

“Agradecemos a cada eleitor e também a Deus que nos permitiu essa vitória. Estamos muito satisfeitos pela expressiva votação, com certeza ficará na história. Podem ter certeza que viemos para somar. Agradecemos também todo apoio que tivemos, governo federal, estadual e dos amigos que sabem da nossa lisura e honestidade. Dia 1º de janeiro Ribeirão Claro começará a viver um novo tempo”, declaram Bonato e Ana.

VEREADORES ELEITOS – Os vereadores eleitos em Ribeirão Claro foram: Lindomar Baggio (PSB) com 442 votos, Walter Zacarias Barreto (MDB) com 372 votos, Odair do Prado (DEM) com 329 votos, Aguinaldo Telles (PSC) com 281 votos, Pedro Lourenço Figueiredo (MDB) com 272 votos, Jesse Dias (PSB) com 261 votos, Vanderlei Carvalho (PSB) com 224 votos, Elias Tenório (PSC) com 212 votos e Cíntia Andreassa (PROS) com 192 votos.

