Marques dos Reis é bairro com maior número de casos de coronavírus em Jacarezinho

Crédito da foto Para Imagem google imagens

O bairro de Marques dos Reis é o que apresenta o maior número de casos do novo coronavírus (Covid-19) em Jacarezinho, são sete ao total. Na sequência, o Jardim São Luiz aparece com cinco casos registrados seguido pelo Centro com quatro, bairro rural Água Feia com três, Vila Santana, Vila Scyllas, Parque Bela Vista, Jardim Alves, Vila Prestes e Campo Belo com dois casos cada.

A Vila Rondon, Jardim Cristo Rei, Parque Alvorada, Nova Alcântara, Vila Setti, Vila Leão, Nova Jacarezinho, Parque dos Estudantes, Vila São Pedro, Panorama e Jardim Delamura tem um caso registrado cada. Os outros bairros não estão nos registros da vigilância epidemiológica. O último boletim apresentou Jacarezinho com 42 casos confirmados, destes, 19 são de transmissão local, ou seja, 45,23%.

23 casos confirmados são considerados importados. A quarta edição do informe epidemiológico apresentou ainda outros dados importantes sobre o novo coronavírus na cidade. São 22 pessoas do sexo feminino e 20 do sexo masculino. A maior faixa etária com contaminação pela doença é de 30 a 39 anos, 12 casos. Entre 20 e 29 anos e 40 e 49 anos tem 10 casos cada. Quatro pessoas entre 50 e 59 anos também apresentaram a doença.

Entre as crianças menores de um ano até os nove anos foram dois casos até o momento, assim como entre 15 e 19 anos também tem dois casos registrados. Entre 10 e 14 anos e maiores de 60 anos são um caso cada. 36 casos na cidade, ou 85,71%, são considerados leves. Cinco casos ou 11,90% são considerados moderados e apenas um caso, 2,38% foi considerado grave. Do total de 42 casos, 13 são de profissionais da saúde e 29 não tem relação com a área.