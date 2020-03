Médico de Curitiba testa positivo para o Covid-19 e está internado em estado grave

Crédito da foto Para Médico atua na UPA Boqueirão (Foto: SMCS)

A Secretaria Municipal de Curitiba confirmou, na tarde desta sexta-feira (20), que o médico Jamal Munir Bark testou positivo para o Covid-19. O profissional atua na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro Boqueirão e na unidade de saúde central de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

De acordo com a médica infectologista da secretaria, Marion Burger, o profissional infectado é uma das seis pessoas com confirmação da doença que estão internados em Curitiba. “Ele está internado na UTI do Hospital Marcelino Champagnat e a fonte de infecção foi uma colega com sintomas leves, que esteve no estado de São Paulo no início de março. Vale destacar que ele não teve transmissão comunitária e não pegou o vírus de nenhum paciente”, explicou.

Em nota, o Hospital Marcelino Champagnat informou que Bark foi internado no com quadro de insuficiência respiratória aguda. “Encontra-se internado em Unidade de Terapia Intensiva com suporte ventilatório e em estado grave”, explicou.

A Prefeitura de Rio Branco do Sul também divulgou nota sobre a confirmação: “A Secretaria Municipal de Saúde está entrando em contato com todas as pessoas e pacientes que tiveram contato com ele última terça-feira. Todas devem ficar em isolamento social e caso venham a apresentar sintomas, não devem procurar o Hospital Municipal ou as Unidades de Saúde.”

UPA Boqueirão

Diante da confirmação, a Prefeitura de Curitiba adotou providências na UPA do Boqueirão. Tanto pacientes, quanto colegas de trabalho, estão sendo avaliados para verificação de sintomas da doença. Um trabalho de desinfecção da UPA foi realizado na tarde desta sexta-feira e não há nenhuma restrição para novos atendimentos no local.

Marion Burger lembra que os profissionais da saúde contam com equipamentos de proteção individual e contam com todo o cuidado para atendimento de novos pacientes.

Internados

Ao todo, seis pessoas estão intrnadas com confirmações de Covid-19, sendo quatro em estado estável.

Além de Bark, uma mulher de 58 anos também está internada em estado de grave. Ela está no grupo de risco e manteve contato com uma parente que viajou recentemente para a Itália. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, ela já recebeu alta da UTI.

Boletim

Segundo o boletim mais recente da Secretaria Municipal, Curitiba confirmou 10 novos casos de coronavírus. Agora, são 27 casos confirmados e 332 suspeitos na capital.