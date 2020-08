Mestrado em Ensino da UENP completa 5 anos e se destaca pela excelência

Photo Credit To Desde a criação, o Programa já outorgou o título de mestre em Ensino a mais de 70 professores

Aprovado em 2015, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/MEC), o Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEN), mestrado profissional, interdisciplinar de formação docente, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, completa cinco anos de atuação. Nesse período, o Programa se consolidou como referência para o Norte Pioneiro na formação continuada de professores, estabeleceu sólida parceria com Núcleos Regionais de Educação, além de firmar convênios com universidades brasileiras e internacionais.

Como área de concentração, o PPGEN/UENP sustenta-se no tripé “Ensino, Ciência e Tecnologia”, que se desdobra em duas linhas de pesquisa: “Ensino e Aprendizagem em Ciências Naturais e Matemática” e “Formação Docente, Recursos Tecnológicos e Linguagens”, ambas destinadas à qualificação de profissionais que queiram atuar como professores, mediante o desenvolvimento de pesquisas e propostas pedagógicas voltadas à prática docente em distintas áreas do conhecimento, incluindo espaços formais e não formais de aprendizagem.

Por meio de pesquisas direcionadas, o PPGEN proporciona diálogos multi e interdisciplinares entre a Universidade e as salas de aula, promovendo a formação reflexiva, crítica e inovadora de profissionais da docência. Segundo a coordenadora do Mestrado, professora Simone Luccas, o PPGEN é voltado para a formação e busca contribuir pedagogicamente no âmbito do ensino. “O objetivo do Programa é qualificar profissionais para atuar na formação nos diferentes níveis de ensino, desde a Educação Básica até o Ensino Superior, com o desenvolvimento de pesquisas e produtos educacionais”, explica.

Além de promover capacitação de profissionais para trabalhar com formação, a coordenadora destaca a preocupação do PPGEN com a questão social. Nesse sentido, o Programa tem uma ampla rede de parcerias, advindas de cartas ou termos de cooperação e convênios, estabelecidas com o Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual de Londrina (PECEM); com a Universidade de Passo Fundo (FUPF); Universidade do Minho, de Portugal; com os Núcleos Regionais de Educação de Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ibaiti; com a Prefeitura de Cornélio Procópio/Secretaria Municipal de Educação; além dos convênios e protocolos internacionais da UENP, e participação na rede ZICOSUR, Universia Santander, Mobilidade Acadêmica Abruem, Grupo Coimbra, dentro outros.

“Comemorar cinco anos é maravilhoso. Nós temos um corpo docente muito coeso e integrado, que visa a formação dos nossos alunos. É uma celebração muito importante, pois estamos em pleno desenvolvimento”, ressalta Simone Luccas. O corpo docente do PPGEN é composto por 24 professores doutores, sendo quatro deles bolsistas de Produtividade CNPq ou Fundação Araucária. Desde a criação, o Programa já outorgou o título de mestre em Ensino a mais de 70 professores, disponibilizando as dissertações e as produções técnicas educacionais desenvolvidas para consulta e utilização de professores e pesquisadores dos diferentes níveis educacionais.

A produção derivada do Mestrado em Ensino da UENP pode ser conferida em https://uenp.edu.br/ppgen-produtos-educacionais, acessíveis para download. O processo seletivo do PPGEN ocorre uma vez ao ano. Informações podem ser obtidas no site https://uenp.edu.br/mestrado-ensino ou através da página no Facebook https://www.facebook.com/ppgen.uenp.3