Mineiro cobra manutenção na PR-092 entre Santo Antônio da Platina e Andirá

Crédito da foto Para Fotos: Antônio de Picolli

O vereador José Jaime Paula Silva (DEM), o Mineiro, cobrou durante a sessão ordinária na noite de segunda-feira (24) a manutenção da PR-092, no trecho entre Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré – Norte Pioneiro paranaense.

“Quem precisa se deslocar até Barra do Jacaré ou Andirá corre o risco de quebrar o veículo e até mesmo de perder a própria vida por conta dos inúmeros buracos existentes na rodovia. A PR-092 está intransitável naquele trecho. Recentemente eu estive com alguns vereadores de Andirá e a reclamação é geral”, disse Mineiro.

Mineiro informou ainda que também conversou com vereadores de Barra do Jacaré e que pretende debater o problema com representantes legislativos dos três municípios para levar as reivindicações ao governo estadual. “Devemos nos reunir na próxima sexta-feira (28) para discutirmos o assunto. O governo estadual não pode ser omisso e precisa agir rápido para evitar mais acidentes naquele trecho da PR-092, por isso levaremos as reivindicações com urgências aos órgãos competentes”, concluiu.