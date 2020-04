Ministério da Saúde autoriza mudança de finalidade e UPA se transforma em unidade do Hospital do Câncer

Crédito da foto Para Foto: Antônio de Picolli

O prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, o Professor Zezão, junto ao vice-prefeito, Chico da Aramon, e a secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, anunciaram na manhã desta quarta-feira (15), por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, que o Ministério da Saúde autorizou a mudança de finalidade da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) construída pelo governo federal no município. Com a medida, a estrutura poderá ser utilizada para as instalações de uma unidade de prevenção e diagnóstico do Hospital do Câncer de Londrina.

No dia 27 de janeiro, uma comitiva com 10 representantes da diretoria do Hospital do Câncer de Londrina esteve no gabinete do prefeito Zezão para receber a escritura de doação de um terreno do município, anexo ao prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) construído pelo governo federal no Parque Rennó, cuja estrutura será usada para as instalações da unidade de prevenção e diagnóstico de câncer.

O terreno doado ao HCL tem mais de seis mil metros e será incorporado ao prédio da UPA, que teve a construção finalizada em 2017, mas nunca foi utilizada por opção da atual administração em razão da reforma e ampliação do Pronto Socorro Municipal. O investimento do governo federal corrigido a valores de hoje aproxima-se de R$ 3 milhões, com uma pequena parte dos recursos bancados pelo município. A mudança de finalidade requerida pelo prefeito Zezão ao Ministério da Saúde foi confirmada na manhã de quarta-feira (15), após dois anos de tramitação.

A secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, informou que em breve a população será informada sobre o funcionamento da unidade do Hospital do Câncer em Santo Antônio da Platina.