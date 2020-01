Mobilização contra o baixo nível da Represa Xavantes

Crédito da foto Para Marcos Junior

O prefeito de Carlópolis Hiroshi Kubo participou nesta segunda-feira, 13, de uma reunião na Agência Nacional das Águas (ANA). Participaram o Deputado Federal Capitão Augusto (PL-SP), a Diretora da ANA Christianne Dias Ferreira e sua equipe.

O tema foi para tratar urgente de necessidades de estancar e reverter a sucessiva baixa no nível da represa de Xavantes e estabelecer o nível mínimo para o reservatório.

Essa reivindicação já havia sido feita pelo Deputado no dia 10/01 após reunião, no DAJ, com Empresários e Prefeitos, coordenada pelo Deputado Capitão Augusto, que posteriormente esteve debatendo a questão com a Diretoria na CTG.

Como medida imediata a ANA e a NOS (Organização Nacional do Sistema) determinou o aumento da vazão da represa Jurumirim em favor de Xavantes, melhorando a relação: afluência e defluência para recuperar o nível da Represa de Xavantes.

“Com esse reequilíbrio, o nível mais baixo de 12% que ocorreu do dia 08/01, já começou a subir, hoje dia 13 esteve em 14% e até abril estará com 47% independente das chuvas. O debate e reinvindicações continuarão sendo feitas também junto ao IBAMA e ONS visando estabelecer o nível mínimo de 33% do reservatório para o período mais crítico”, explica o prefeito Hiroshi Kubo.

O Deputado Federal Pedro Lupion (DEM-PR) também cobrou a situação através do Ofício 01/2020 em janeiro deste ano. Ele destaca em seu documento que o local é um dos mais importantes aproveitamentos hidrelétricos da região.