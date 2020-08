Morre técnica em enfermagem vítima de grave acidente na BR-153

Crédito da foto Para Gisele Tomaz faleceu na madrugada desta segunda-feira, na Santa Casa de Jacarezinho - Foto: Arquivo pessoal

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (3), na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Jacarezinho, a técnica em enfermagem Gisele Tomaz, 32 anos, vítima de um grave acidente automobilístico ocorrido na noite de terça-feira (28), na BR-153, no trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

O acidente ocorreu pouco antes das 19 horas. Gisele dirigia um VW Voyage que colidiu frontalmente com uma caminhonete F4000. Ela e um passageiro da caminhonete se feriram no acidente e foram socorridos por equipes da Econorte e do Samu.

Conforme apurou a reportagem, Gisele morava em Jacarezinho e seguia para o Hospital Regional do Norte Pioneiro, onde trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Ela também trabalhava no Hospital Nossa Senhora da Saúde.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a morte da técnica em enfermagem.