Morte de estudante de Medicina da UFPR causa comoção nas redes sociais

Em nota, a UFPR lamentou o falecimento. “É com grande pesar que comunicamos o falecimento da caloura do curso de Medicina da UFPR, Hemely Mairi. Apesar de não realizar o grande sonho de ser médica, Hemely era doadora de órgãos e salvou a vida de oito pessoas. Nossos mais sinceros sentimentos e solidariedade à família e amigos”, descreveu.

O Diretório Acadêmico de Medicina também lamentou o óbito. “Nós compartilhamos sonhos. De vida, de futuro, de cuidar do outro. Nossos sonhos são o que nos une. Hoje perdemos alguém que sonhava junto conosco. Hemely ainda estava no começo de seu caminho, mas a força do seu sonhar seguirá viva no coração de todos que a conheceram”.

Ex-aluna do Colégio Estadual do Paraná, Hemely foi aprovada na UFPR no início do ano. Entre os amigos, vários lembram o sonho dela em ser médica e “salvar vidas”.

O velório de Hemely acontece na tarde deste domingo na Capela Nossa Senhora do Rosário, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O enterro acontecerá no Cemitério do Capivari.