Morte de jovem médico pela covid-19 choca cidade do Litoral do Paraná

Photo Credit To Reprodução Facebook

A morte do jovem médico Marcos Sereja, de 34 anos, em decorrência da covid-19, causa intensa comoção em Guaratuba, Litoral do Paraná, onde ele trabalhava no Samu da cidade. Sereja estava há 20 dias internado no Hospital do Rocio, em Campo Largo, e acabou morrendo por complicações da doença nesta quarta-feira (2).

Amigos prestam dezenas de homenagens ao médico na rede social Facebook. “Não consigo acreditar que você se foi meu amigo. Está doendo muito. Sua passagem aqui na terra deixou um lindo legado. Descanse em Marcos Sereja. Deus te receba de braços abertos”, postou uma amiga.

Uma paciente que foi atendida por Sereja falou com carinho sobre ele. “Sabe doutor Marcos Sereja. eu sempre fui tão grata a você. Sabe que nunca haveria dinheiro no mundo para pagar o seu empenho em me deixar viva. Orei tanto por sua recuperação, mas acho que Deus recolheu seu anjo , como sempre achei que você era. Um mensageiro de Deus para salvar vidas“, afirmou.

O médico era natural de Paranavaí, interior do Paraná, e estava desde 2014 no Litoral. Ele deixa esposa.