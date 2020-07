MPPR volta a pedir que Justiça suspenda medidas que permitiram volta de atividades não essenciais

Crédito da foto Para Foto: SMCS

Promotores de Justiça, responsáveis pela área de Proteção à Saúde Pública, reiteraram requerimento, nesta quinta-feira (16), para que a Justiça determine a invalidação de atos normativos do Estado do Paraná que contribuíram para o funcionamento de atividades comerciais tidas como não essenciais. A medida foi adotada em função do anúncio feito pelo Estado de que não será renovado o decreto estadual, que fixava medidas restritivas no combate ao coronavírus.

O Ministério Público do Paraná (MPPR) ressalta no requerimento que tal decisão “opõe-se ao bem comum, à dignidade, à proteção da saúde e da vida dos paranaenses, contrastando nítida e indevidamente com a gravidade e seriedade do impacto sanitário ocasionado pelo coronavírus”.

Os promotores também destacam que, após o ajuizamento de ação civil pública, em 29 de junho, o número de casos mais que dobrou, conforme o informe epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (15), passando de 21.089 para 46.601, e o número de mortes passou de cerca de 600 para 1.181.

Ação civil pública

Na ação civil pública ajuizada em 29 de junho, o MPPR requer também que o Estado do Paraná se abstenha de adotar novas medidas que tenham o mesmo propósito sem prévia apresentação de justificativa técnica fundamentada em evidências científicas e em orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.

Solicita ainda que, em função do agravamento do quadro de contaminação e do número de mortes decorrentes da Covid-19, o Estado do Paraná adote medidas restritivas compatíveis com a gravidade do atual cenário, entre elas o lockdown, sobretudo nas regiões que apresentam quadros mais preocupantes. Tal requerimento considera também o início do inverno, quando as síndromes respiratórias agudas se tornam mais frequentes, impactando as redes pública e privada de saúde. O MPPR justifica a urgência em se adotar tais medidas para evitar mais vítimas e também para prevenir o colapso do sistema de saúde.

Os promotores lembram ainda que, até meados de abril, o Paraná vinha adotando regras que o colocavam como referência nacional em prevenção à contaminação pelo coronavírus. Posteriormente, entretanto, as medidas teriam sido relaxadas, a partir de normativas do Estado do Paraná e dos municípios, de modo que atualmente atividades comerciais não essenciais estariam com seu funcionamento próximo da normalidade.