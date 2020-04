Mulher de 34 anos é a vítima mais jovem morta pelo coronavírus no Paraná; já são 43 mortes

Crédito da foto Para (Foto: EBC)

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou 29 novos casos de coronavírus e dois óbitos no Paraná nesta quinta-feira (16). Uma mulher de 34 anos do município de Manoel Ribas estava internada desde o dia 06/04, teve a confirmação para a Covid-19 no dia 09/04 e faleceu nesta quinta-feira. Ela é a vítima mais jovem até o momento do estado. Não foi informado se ela tinha comorbidades.

A segunda vítima é um idoso de 76 anos que residia em Registro, cidade do interior do estado de São Paulo, estava internado em um hospital da região paulista e foi transferido para uma unidade da rede privada no município de Curitiba nesta segunda-feira (13) já com complicações. Foi coletado amostra e confirmado que o paciente estava com coronavírus. Ele morreu nesta quarta-feira (15).

Os novos casos foram registrados nos municípios de: Curitiba (11), Campo Largo (1), São José dos Pinhais (1), Pato Branco (2), Colombo (1), Rio Branco do Sul (1), Paranaguá (2), Arapongas (3), Paranavaí (2), Assis Chateaubriand (1), Guairaçá (1), Maringá (1), Foz do Iguaçu (1) e fora do Estado em Registro – São Paulo (1).

DADOS – O Paraná tem atualmente 845 casos confirmados – 13 não residem no Estado –, 43 óbitos – dois não residiam no Estado –, 7.409 descartados e 421 em investigação.

156 pacientes já foram liberados do tratamento no Paraná, destes, 80 homens e 76 mulheres. A faixa etária de 30 a 39 anos possui o maior número de recuperados, representando 31,4% do total. Esse dado não inclui ainda o município de Curitiba.

134 pacientes estão internados, 76 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 58 em leitos clínicos.

Confira todas as vítimas fatais:

1° Vítima: homem de 84 anos em Maringá, com comorbidades

2° Vítima: mulher de 54 anos em Sarandi, com comorbidades

3° Vítima: homem 66 anos em Cascavel

4° Vítima: homem de 72 anos em Campo Mourão

5° Vítima: homem de 37 anos em Londrina, com comorbidades

6° Vítima: homem de 65 anos em Quatiguá

7° Vítima: homem de 80 anos em Cianorte

8° Vítima: mulher de 84 anos em Campo Moruão

9° Vítima: homem de 59 anos em Campo Mourão

10° Vítima: mulher de 79 anos em Maringá

11° Vítima: mulher de 56 anos em Curitiba, com comorbidades

12° Vítima: homem de 94 anos em Curitiba

13° Vítima: mulher de 87 anos em Curitiba

14° Vítima: mulher de 78 anos em Londrina

15° Vítima: homem de 69 anos em Londrina, com comorbidades

16° Vítima: homem de 63 anos em Paranaguá, com comorbidades

17° Vítima: homem de 56 anos em Campo Mourão, com comorbidades

18° Vítima: mulher de 83 anos em Paranaguá

19° Vítima: homem de 48 anos em Paranaguá, com comorbidades

20° Vítima: homem de 55 anos em Maringá

21° Vítima: homem de 88 anos em Maringá

22° Vítima: homem de 42 anos em Campina da Lagoa

23° Vítima: homem de 72 anos em Curitiba

24° Vítima: homem de 57 anos em Curitiba, com comorbidades

25° Vítima: homem de 71 anos em Londrina

26° Vítima: homem de 51 anos em Iretama, com comorbidades

27° Vítima: homem de 77 anos em Cascavel

28° Vítima: homem de 72 anos em Jussara

29° Vítima: mulher de 95 anos em Londrina

30° Vítima: homem de 53 anos em Campo Largo

31° Vítima: mulher de 94 anos em Curitiba

32° Vítima: homem de 52 anos em Maringá

33° Vítima: homem de 79 anos em Arapongas

34° Vítima: mulher de 40 anos em Paranavaí

35° Vítima: mulher de 64 anos em Pinhais, com comorbidades

36° Vítima: homem de 80 anos em Curitiba

37° Vítima: homem de 52 anos em Guaíra

38° Vítima: homem de 70 anos em Pato Branco

39° Vítima: mulher de 71 anos em Campo Largo

40° Vítima: homem de 82 anos em Curitiba, com comorbidades

41°Vítima: homem de 51 anos em Ivaiporã

42° Vítima: mulher de 34 anos em Manoel Ribas

43° Vítima: homem de 76 anos de Registro, morto em Curitiba

Vítimas homens: 31

Vítimas mulheres: 12

Curitiba: 8

Maringá: 5

Londrina: 5

Campo Mourão: 4

Paranaguá: 3

Cascavel: 2

Campo Largo: 2

Campina da Lagoa: 1

Iretama: 1

Jussara: 1

Arapongas: 1

Quatiguá: 1

Cianorte: 1

Sarandi 1

Paranavaí: 1

Guaíra: 1

Manoel Ribas: 1

Registro*: 1

Pato Branco: 1