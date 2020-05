Músico João Lopes, autor de ‘Bicho do Paraná’, morre aos 69 anos

Crédito da foto Para Divulgação/Prefeitura de Toledo

O músico parananense João Lopes da Silva, de 69 anos, autor de “Bicho do Paraná”, morreu nesta segunda-feira (18). Ele estava internado no Hospital Cruz Vermelha onde tentava curar um câncer de pulmão.

João Lopes nasceu em Califórnia, no Norte do Estado, e era conhecido pelo estilo rock rural. O velório acontecerá no Cemitério do Água Verde, na capital.

A música feita por ele se tornou um grande sucesso:

“Eu não sou gato de Ipanema/ Sou bicho do Paraná/ A vida pra mim na cidade grande/ Tá difícil pra danar/ A gente que nasceu no mato/ No mato tem que morar/ No mato a gente se ajeita/ Tudo o que se planta dá/ Quero voltar pra minha terra/ Pro norte do Paraná”