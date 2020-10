Natal de Luz será online pelo YouTube e Facebook

Photo Credit To Divulgação

A 19ª edição do espetáculo Natal de Luz vai acontecer este ano de forma virtual. A informação foi dada pelas coordenadoras do evento natalino Neuzeli França Ribeiro Cesar e Marly Prado Papi Crespo.

As datas já estão definidas. Serão nos dias: 12/12 (sábado), 13 (domingo), 19 (sábado), 20 (domingo) e dia 24 (quinta-feira), véspera do Natal.

Em consequência da pandemia de Coronavírus (Covid-19), a programação não pode acontecer no começo do ano. Somente em setembro é que os organizadores reuniram as crianças e adolescentes do coral Sementinha e da Escola Spaço, Arte & Música, num total de 45 pessoas – ano passado eram em torno de 90 envolvidos – para ensaios no Centro Pastoral Catequético ‘Frei Clemente Vendramin’, nas quartas e sextas-feiras.

Todo o protocolo exigido está sendo minuciosamente obedecido, de distanciamento, uso de máscara, álcool gel, para que os ensaios pudessem transcorrer e assim prosseguindo.

O Natal de Luz que completa 19 anos, será apresentado às 19h pelo YouTube e Facebook da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Terá duração de apenas 20 minutos e acontecerão antes do início das Santas Missas às 19h30. Ao todo Neuzeli e Marly escolheram 25 músicas das já apresentadas ao longo dos 18 anos e, a cada noite serão apresentadas cinco canções.

Segundo uma das organizadoras, Neuzeli França Ribeiro Cesar, “o novo formato é inédito, em razão da pandemia, e trará músicas diferentes em cada noite, abrilhantando o evento que acontece há 18 anos”. Marly Prado Papi Crespo, que também é coordenadora do Natal de Luz, ressaltou que “as melodias foram selecionadas com muito carinho e, os ensaios, respeitando todos os protocolos de saúde”.

Também compõem a equipe de organização além de Neuzeli e Marly o responsável pelo setor financeiro, Henrique Marques; o assessor de infraestrutura, Francisco Nivaldo Marques; o Pároco José Antônio Pereira de Campos; e nas fotos e filmagens, Henrique Glovacki.

Patrocinadores – Apoiam mais uma vez o Natal de Luz as empresas: Construcasa Bordignon, Extimpel, Samp Fiat e Schmidt Motos Honda; e, Sicredi, além da participação da Paróquia Santo Antônio de Pádua. “Somos gratas para com as empresas que sempre acreditam e confiam em nosso trabalho” destacou Neuzeli.

As organizadoras ainda esclarecem que, este ano, a Prefeitura não irá patrocinar o evento tendo em vista a diminuição dos custos devido à forma das apresentações e, também, levando-se em conta a redução na arrecadação de impostos, possibilitando ao Poder Público, a utilização dos recursos em outras ações neste ano atípico.

“O formato será inédito, mas a dedicação é a mesma e o amor continua sem medidas”, afirmou Neuzeli. “São 18 anos desde o primeiro Natal de Luz e ficamos felizes pela não interrupção das apresentações, que no ano que vem completa 20 anos”, conclui Marly.

Mesmo as apresentações acontecendo no interior da Igreja Matriz central do Município, contarão com alguns adereços adequando-se ao novo formato do espetáculo Natal de Luz. “Pais, voluntários e amigos nos apoiam e ajudam na limpeza, separação de adereços e organização das roupas”, destacou Neuzeli.