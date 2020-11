Neto é reeleito para o quarto mandato

Photo Credit To Circulando Aqui

José Salim Haggi Neto (MDB) venceu as eleições municipais deste domingo (15) contra seu principal adversário, Walcir Joaquim (PSD), e vai encarar seu quarto mandato como prefeito de Cambará.

Neto foi reeleito com 5.741 dos votos, ou seja 45,71%, contra 4.961 votos de Walcir Joaquim, que atingiu a marca de 39,50% dos votos válidos.

Gil dos Anjos fez 1.461, 11,63% dos votos válidos, enquanto Dedé da Calha alcançou 199 votos, 1,58% e Rafael Morais contabilizou 197 votos, 1,57.

A Câmara renova seis cadeiras: Márcio Albertini é o vereador que mais recebeu votos conquistando seu terceiro mandato, com 990 votos, seguido de Raffaello Frascati, com 703 votos, Rogerinho do Karetê, 575, e Marcos Tetinha, com 548. Os novatos são Walmir Joaquim, com 629, Karen Dadona, com 607 votos, Junior Olivato, com 566, e Geraldinho do PHN, com 448, e João Mattar Olivato completam a lista dos eleitos.

Karen Dadona surpreende e é a terceira mulher eleita vereadora na história de Cambará.