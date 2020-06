Número de casos de Covid-19 em investigação sobem mais de 140% em um dia em Jacarezinho

Crédito da foto Para Foto: Pixabay

O número de casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) que aguardam resultado de exames em Jacarezinho, subiu 142,85% em apenas um dia. Nesta terça-feira (9) eram sete casos em investigação, contra 17 casos nesta quarta-feira (10).

Segundo comunicado da prefeitura de Jacarezinho, os resultados dos testes devem ficar prontos até o final de semana. O novo boletim epidemiológico apresenta ainda 456 casos descartados. O município já registrou 24 casos positivos e destes, 23 já estão recuperados.

A recomendação da secretaria municipal de saúde de Jacarezinho continua a mesma, o distanciamento social dentro das possibilidades e as práticas de higiene já recomendadas anteriormente, como lavar as mãos com água e sabão ou utilização de álcool em gel 70%.