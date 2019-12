O espetáculo da natureza a partir da Pedra do Índio

Estância Pedra do Índio é um dos lugares de Ribeirão Claro em que se pode contemplar e vivenciar o esplendor da natureza na sua plenitude. Não bastasse toda a beleza do lugar, coube às mãos humanas, lideradas pelo empreendedorismo de Geraldo Maurício Araújo e sua esposa, dona Cleide, dotar o lugar de infraestrutura em que associa o gosto pelo turismo de aventura com conforto, segurança e boa comida.

A Estância Pedra do Índio é um dos principais atrativos turísticos do Norte do Pioneiro. Está localizada em Ribeirão Claro, às margens da Represa Chavantes, em um cenário deslumbrante em meio à natureza.

A estrutura de lazer e aventura conta com serviços qualificados pela excelência é o diferencial. Lá está a maior tirolesa do estado do Paraná, com 1000 metros de extensão e 140 metros de declividade, oferece segurança proporcionada por dois cabos que permitem descida em duplas e freios ABS. Oferece também o safari aventura, passeios de lancha, pesca esportiva, banana boat, trilha, rapel, voos de parapente e paratrike. Além de área de camping e um restaurante com vista cênica!

Restaurante

A vista deslumbrante fica ainda melhor com os pratos oferecidos no Restaurante da Estância Pedra do Índio. Com o propósito de valorizar os ingredientes locais e regionais, os pratos servidos no restaurante são ricos em cores e sabores, resgatam aromas da infância, dos almoços de domingo, das receitas de família.

Um lugar de encontros e alegria, de comida farta e saborosa, que une pessoas e atende a paladares exigentes.

Rapel na Pedra do Índio

A Pedra do Índio tem aproximadamente 710 metros de altitude e proporciona uma impressionante e encantadora visão da Represa Chavantes. Para chegar até o topo da pedra é necessário uma caminhada em uma estrada de terra até a base do morro. Esse trajeto, também pode ser feito com automóvel e é o diferencial para quem vai ao local com a família.

A paisagem é incrível. Mas, o ápice está obviamente próximo à Pedra do Índio. As rochas que formam a escultura natural do rosto de um índio são do tipo arenito, e é justamente por isso que o local tem esse nome. O rosto foi sendo esculpido pela ação dos ventos e outros fenômenos naturais, justamente como nos arenitos do famoso Parque Estadual de Vila Velha.

O rapel é uma atividade vertical em que se pode descer por paredões de pedras, usando cordas específicas e outros equipamentos de segurança. Essa atividade deve ser feita sempre com muito cuidado, por isso é preciso estar com uma equipe bem preparada.

O que os empreendedores da Estância Pedra do Índio se preocuparam ao preparar o lugar foi dotá-lo de infraestrutura para oferecer segurança, conforto e bem estar aos visitantes.