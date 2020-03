Bolsonaro diz que seu segundo teste para o coronavírus deu negativo

Crédito da foto Para © TV Brasil/Reprodução O presidente Jair Bolsonaro faz pronunciamento oficial sobre a declaração de pandemia do coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta terça 17 por uma rede social que seu segundo teste para o coronavírus deu negativo. Na última sexta, ele havia informado que o primeiro exame também atestava que ele estava saudável.

Ele precisou refazer o exame, pois tratava-se de uma medida que fazia parte do protocolo aplicado aos 34 brasileiros que foram repatriados no início de fevereiro de Wuhan, na China, foco primário da disseminação do novo vírus.

De acordo com documento formulado pelo Ministério da Saúde na ocasião, os repatriados precisaram ser submetidos a exames no sétimo e no 14º dia após a chegada ao Brasil – a repetição da análise ocorreu mesmo após a primeira ter dado negativa.

O tempo de incubação do coronavírus é de até catorze dias. Ele foi submetido a exames no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, dois dias após voltar de viagem oficial aos Estados Unidos.

Durante esse período, ele precisaria se isolar, mas deu mau exemplo ao participar de uma manifestação a seu favor no domingo e ter contato com apoiadores.