Pandemia não assusta e veranistas voltam a lotar praias; apenas 3 leitos de UTI estão livres no Litoral

Photo Credit To Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA)

Apesar dos vários apelos das autoridades de saúde para que a população evite ir ao Litoral do Paraná neste feriado de Ano Novo, o que é possível perceber nesta quarta-feira (30) é mais um dia de praias lotadas. Segundo a concessionária Ecovia, que administra o trecho da BR-277 que liga Curitiba ao Litoral, o movimento por volta das 13 horas era o dobro do considerado normal.

Um dos pontos que preocupa gestores municipais, é a falta de máscaras por grande parte dos veranistas. Na última segunda-feira, o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, lamentou que muitos turistas parecem ‘esquecer’ das regras de higiene e distanciamento social. “A maioria das pessoas não está usando máscara no calçado e na areia, o que a gente lamenta. Me chama a atenção que bares e restaurantes estão com menos movimento, então neles parece estar funcionando tudo bem. Precisamos que todo mundo use máscara, assim como acontece em quando as pessoas estão na cidade em que moram”, disse.