Para conter aglomerações, Litoral do Paraná cancela queima de fogos no Réveillon

Photo Credit To Tradicionalmente, queima de fogos reúne milhares de pessoas no Litoral (Foto: AEN)

Com o objetivo de conter aglomerações, as cidades do Litoral do Paraná decidiram cancelar a tradicional queima de fogos na virada de ano. A decisão foi tomada nesta terça-feira (8), durante encontro da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa), e vai valer para os sete municípios da região.

De acordo com o presidente da Amlipa e prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, a decisão também tem o objetivo de cumprir o decreto do Governo do Estado que proíbe aglomerações. “Nós, enquanto poder público municipal, estamos alinhados e parceiros com o governo estadual, em um momento em que todos precisam ser parceiros. Decidimos, então, que não é só a queima de fogos, mas não fazer nenhum evento que promova a aglomeração de mais de dez pessoas”, disse.

Para o fim de ano, não há nenhum impeditivo para a ida ao Litoral, mas os prefeitos reforçam a necessidade do uso de máscara e garantia de distanciamento social, já que o momento é complicado. Nesta terça-feira (8), por exemplo, todas os leitos de UTI do Hospital Regional do Litoral estão ocupados.

Temporada de Verão

A temporada de verão de 2020 está prevista para ter início no dia 18 de dezembro, mas deve ser diferente desta vez.

Segundo Justus, há sim uma expectativa de que ela seja reduzida pelas atuais condições da pandemia. “Eu torço para que seja uma temporada reduzida, já que estamos em uma das áreas com maior taxa de contágio do Paraná. Entendo que isso não é nem um pouco convidativo, mas não vamos mais fazer lockdown ou interferir na atividade econômica, bem como fazer barreiras, já que o efeito pedagógico já foi alcançado. Ninguém pode dizer que não sabe se comportar em um momento como esse”, concluiu.