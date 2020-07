Paraná: Ação nas estradas do Paraná atende mais de 7 mil caminhoneiros

Crédito da foto Para Ação de saúde nas estradas já atendeu mais de 8,5 mil caminhoneiros. Foto:José Fernando Ogura/AEN

A ação especial Saúde na Estrada, realizada em parceira entre a Secretaria da Saúde do Paraná, Fundação Araucária, Rede de Postos Ipiranga, Polícia Rodoviária Federal e secretarias municipais de Saúde atendeu, em 18 dias de atividades, 8.537 caminhoneiros e motoristas em vários pontos de rodovias.

Os caminhoneiros recebem vacinas contra a gripe e contra o sarampo e podem fazer testes de controle do diabetes, hipertensão e Covid-19. Bolsistas, contratados pela Fundação Araucária, realizam os atendimentos. Nesta segunda e terça-feira (6 e 7) o programa o Saúde na Estrada segue em Ponta Grossa, na BR 376.

“Caminhoneiros e motoristas são essenciais para o nosso dia a dia e para a manutenção de todos os demais serviços da cadeia produtiva, por isso merecem esta atenção especial envolvendo o estado, municípios e a iniciativa privada. Neste momento devemos estar unidos”, afirma o secretário da Saúde, Beto Preto.

DADOS – A ação começou no dia 12 de junho e já percorreu pontos de rodovias nos municípios de Campina Grande do Sul, São José dos Pinhais, Jaguariaíva, Siqueira Campos, Maringá, Marechal Cândido Rondon, Cascavel e São Mateus do Sul.

Os atendimentos geraram cerca de 19 mil procedimentos: foram aplicadas, até o momento, 3.054 doses da vacina contra a gripe e 2.053 contra o sarampo, e realizados 7.280 testes para hipertensão, 7.054 de controle de glicose, 196 testes rápidos para Covid-19 e 93 testes RT-PCR, também para Covid-19.

Além disso, todos os caminhoneiros e motoristas que participaram das atividades receberam kit com material de higiene e prevenção, com máscara, álcool 70%, flanela e sabonete. Três caminhoneiros que testaram positivo para Covid-19 foram encaminhados para atendimento em unidades referência do Estado.