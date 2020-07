Crédito da foto Para Sesa

A Secretária do Estado da Saúde divulgou, nesta terça-feira (30), dois tristes recordes relacionados ao coronavírus. São 1536 novos casos em 24 horas e 36 mortes confirmadas.

Com isso, o número de casos no Paraná chegou a 22.623 e o de mortes a 636. Entres as mortes, foram confirmadas seis em Curitiba, quatro em Colombo, uma em Campo Largo e uma em São José dos Pinhais.

Mais informações em breve