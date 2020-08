Paraná bate recorde com 2.605 novas infecções

Crédito da foto Para AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira (31) 2.605 novas confirmações e 59 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. É o maior registro de casos confirmados entre um informe e outro. O Paraná acumula 75.300 infectados e 1.899 mortos em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – 1.273 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados hoje (sexta-feira). 984 pacientes estão em leitos SUS (430 em UTI e 554 em leitos clínicos/enfermaria) e 289 em leitos da rede particular (110 em UTI e 179 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 940 pacientes internados, 441 em leitos UTI e 499 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.

MORTES – A secretaria confirma a morte de 59 pacientes. Todos estavam internados. São 26 mulheres e 33 homens, com idades que variam de 25 a 95 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 7 de junho a 31 de julho.

Residiam em Curitiba (27), Cascavel (3), Pinhais (3), Maringá (2), Piraquara (2), São José dos Pinhais (2), Sengés (2), além de um óbito em cada um dos seguintes municípios: Arapongas, Araucária, Astorga, Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Irati, Londrina, Mandirituba, Matelândia, Ourizona, Paranaguá, Ponta Grossa, Prado Ferreira, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rolândia e União da Vitória.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Secretaria registra 812 casos de residentes de fora. 21 pessoas morreram.

AJUSTES – Alteração de município.

Um caso confirmado no dia 15/7 em Palmeira foi transferido para Paranaguá.

Dois casos confirmados no dia 22/7 em Curitiba foram transferidos para Pinhais.

Um caso confirmado no dia 21/7 em Mato Rico foi transferido para Curitiba.

Um caso confirmado no dia 29/7 em Santo Antônio do Sudoeste foi transferido para Nova Prata do Iguaçu.

Um óbito confirmado no dia 15/7 em Campo Largo do Piauí foi transferido para Campo Largo.

EXCLUSÕES – Um caso confirmado no dia 13/7 em Coronel Domingos Soares foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado no dia 28/7 em Curitiba foi excluído por duplicidade de notificação.