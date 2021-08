Paraná: Beto Preto admite que delta deve crescer no 2° semestre e alerta para ambientes fechados no frio

Crédito da foto Para José Fernando Ogura/AEN

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, admitiu nesta segunda-feira (2) que a variante delta vai crescer em circulação no Paraná a partir deste segundo semestre. Ao comentar o levantamento que aponta que 142 municípios não registraram óbitos por Covid-19 em julho, o secretário comemorou, mas fez um alerta para as baixas temperaturas do estado.

“Nós tivemos a diminuição da ocupação dos hospitais, mas a pandemia não acabou. Nossa marcha da vacinação é a chave para superar esse momento e continuo pregando a necessidade do uso da máscara, da higienização das mãos, o uso do álcool em gel, distanciamento social quando possível e, principalmente, nesse momento de inverno e frio, evitar ambientes fechados e com muitas pessoas. Não é fácil, nós ainda não conseguimos superar totalmente esse momento”, disse.

Na última quarta-feira (28), o Paraná confirmou a transmissão comunitária da variante delta. O conceito é definido quando o contágio entre pessoas ocorre no mesmo território, entre indivíduos sem histórico de viagem e sem que seja possível definir a origem da transmissão. Até o momento, o estado soma 29 casos e 12 óbitos pela variante.

2ª dose da vacina

Beto Preto ainda fez um apelo para a aplicação da segunda dose da vacina. “O foco é a vacina, por isso peço que não deixem ninguém perder a data da 2ª dose. A 1ª é importante, a 2ª é fundamental, já que ela completa o esquema vacinal e nos dá condições de nos preparar do ponto de vista epidemiológico, inclusive para enfrentar a variante delta, que deve crescer em prevalência”, concluiu.

Ao todo, o Paraná tem desde o ano passado 1.376.711 casos confirmados da Covid-19 e 35.086 óbitos.