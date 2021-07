Paraná: Com 88,9% da população adulta vacinada, Guaraqueçaba não tem nenhum caso de covid-19 em julho

Crédito da foto Para Arnaldo Alves / ANPr.

Nenhum caso de covid-19 foi registado na cidade de Guaraqueçaba, Litoral do Paraná, neste mês de julho. O município já vacinou 88,9% da população adulta, pelo menos com a primeira dose, e sente na pele os efeitos positivos da imunização em massa. Nesta terça-feira (6), eram nove casos ativos da doença, todos do mês de junho e que estão na fase final de recuperação. A última morte foi registrada no dia 12 de junho e a maioria da população foi vacinada com a Coronavac, do Instituto Butantan.

Desde o início da pandemia, Guaraqueçaba registrou 823 casos de covid-19, com 21 mortes. Agora, no mês de julho, a jornalista Elaine Laufer, responsável pela comunicação no município, destacou à Banda B que os números são excelentes.

“Hoje nós temos nove casos ativos de covid. Em maio foram 149 casos de covid, em junho já tivemos queda para 49 e em julho não tivemos nenhum novo. Além disso, os casos ativos atuais já estão em recuperação plena”,

De acordo com a jornalista da cidade litorânea, o sucesso da vacinação é motivo de muito orgulho para a administração municipal.

“Fomos o primeiro município que vacinou a faixa etária a partir de 18 anos. Temos uma população de 7594 habitantes, sendo que 5791 são do grupo para vacinação e, destes, 88,9% já receberam pelo menos a primeira dose. Há imunizantes para que 100% da população seja vacinada, porém estes 12% são de pessoas que não procuram as unidades de saúde ou negaram a vacina quando foi feita em domicílio”

Com a vacinação em massa, Elaine Laufer finalizou falando sobre a expectativa para o relaxamento de medidas mais restritivas.

“Apesar da queda do número de casos ativos, ainda assim a prefeitura recomenda que se continue com as medidas preventivas que são o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social. Há sim um relaxamento com relação ao comércio e turismo, mas isso pode ser revisto se houver um aumento de casos”

A maioria da população da cidade recebeu doses da Coronavac, do Instituto Butantan, seguida da Astrazeneca, produzida pela Fiocruz.