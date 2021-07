Paraná confirma mais 3.507 casos de Covid-19 e 196 novas mortes pela doença

Crédito da foto Para Foto: Jéssica Natal/UEPG

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (14) mais 3.507 casos e 196 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.327.352 casos e 32.975 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (5), fevereiro (26), março (344), abril (54), maio (161), junho (391) e julho (2.526) de 2021.

Internados

De acordo com o informe, há 1.655 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados. São 1.310 em leitos SUS (721 em UTIs e 589 em enfermarias) e 345 em leitos da rede particular (179 em UTIs e 166 em enfermarias).

Há outros 1.992 pacientes internados, 902 em leitos de UTI e 1.090 em enfermarias, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Mortes

A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 196 pacientes. São 98 mulheres e 98 homens, com idades que variam de 21 a 99 anos. Os óbitos ocorreram de 22 de março a 14 de julho de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (31), Londrina (13), São José dos Pinhais (10), Maringá (8), Ponta Grossa (8), Foz do Iguaçu (7), Araucária (6), Pinhais (6), Arapongas (5), Pato Branco (5), Telêmaco Borba (4), Almirante Tamandaré (3), Fazenda Rio Grande (3), Paranaguá (3), Apucarana (2), Arapoti (2), Cambé (2), Campo Mourão (2), Francisco Beltrão (2), Jaguariaíva (2), Paiçandu (2), Paranavaí (2), Piraquara (2), e Umuarama (2).

O boletim registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Ampére, Balsa Nova, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Bela Vista do Paraíso, Califórnia, Cambará, Campo Largo, Cascavel, Cidade Gaúcha, Colombo, Corbélia, Cruzeiro do Oeste, Diamante d’Oeste, Dois Vizinhos, Doutor Camargo, Formosa do Oeste, Guarapuava, Ibaiti, Ibema, Ibiporã, Icaraíma, Iporã, Iretama, Itapejara d’Oeste, Ivatuba, Jaboti, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Jataizinho, Juranda, Kaloré, Lapa, Laranjeiras do Sul, Lidianópolis, Mamborê, Mandaguari, Mandaguaçu, Marechal Cândido Rondon, Marumbi, Medianeira, Moreira Sales, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Pinhalão, Piraí do Sul, Porecatu, Quedas do Iguaçu, Quitandinha, Reserva, Rio Branco do Sul, Rolândia, Roncador, Rondon, Santa Helena, Santo Antônio da Platina, Sarandi, Sengés, Siqueira Campos, São Mateus do Sul, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa, Turvo e Ubiratã.

O monitoramento soma 7.001 casos de não residentes no Estado – 185 pessoas foram a óbito.