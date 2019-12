Paraná: Em desacordo, cliente esfaqueia farmacêutico e acaba morto por PM

Crédito da foto Para Foto: Colaboração/Banda B

Uma discussão entre um homem e um farmacêutico terminou em tragédia, em Itaperuçu, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O cliente foi até o estabelecimento, localizado na Avenida São Pedro, na tarde deste domingo (15), para fazer uma reclamação. Ao ter um desacordo com o funcionário, eles entraram em luta corporal. A Polícia foi ao local após ser acionada para atender um ‘suposto’ assalto mas, em meio a confusão, atingiu o cliente, que morreu no local.

A situação aconteceu por volta das 15 horas, próximo a um destacamento da PM. Na ocasião, os policiais foram a pé conversar com o cliente, que por sua vez, tinha rendido o farmacêutico com uma faca, como explicou o tenente Ubida, do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

“Até o momento, o que temos de informação é que o indivíduo estava alterado e agrediu o farmacêutico com um canivete. Houve uma conversa por parte da equipe, mas um policial precisou atirar contra o homem, que se negou a palavra do policial e desferiu facadas contra a vítima”, descreveu o tenente.

O homem foi até a farmácia para fazer a reclamação de um medicamento errado. Após ser atingido, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O farmacêutico foi socorrido com ferimentos graves à uma casa hospitalar.