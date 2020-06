Paraná: Governo propõe parceria com Exército para elaboração de projetos

Crédito da foto Para AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta terça-feira (02), no Palácio Iguaçu, o novo comandante militar do Sul do Exército Brasileiro, general Valério Stumpf. No encontro, o governador apresentou uma proposta de parceria do Exército para a elaboração de projetos estruturantes do Estado.

O Banco de Projetos do Governo do Estado envolve reestruturação de rodovias, obras em ferrovias e da área da segurança pública. Lançado em 2019, o Banco de Projetos disponibiliza R$ 350 milhões exclusivamente para projetos executivos e envolve, além da reestruturação de rodovias, obras em ferrovias e na área da segurança pública.

“Trata-se do maior aporte de recursos para planejamento da história do Estado, e foi desenvolvido para resolver grandes gargalos na infraestrutura paranaense”, ressaltou o secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.d

“O Exército conta em seus quadros com arquitetos e engenheiros, que podem participar, dando mais agilidade à etapa de elaboração de projetos”, reforçou o secretário de Estado da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares.

ESA – O Paraná poderá receber a nova Escola de Sargentos das Armas (ESA) que será construída pelo Exército Brasileiro. Esse foi outro assunto tratado na reunião do governador com o General Valério Stumpf.

“Foi uma reunião de apresentação, já que o General Stumpf assumiu o Comando Militar do Sul no fim de abril. Conversamos sobre muitas coisas, questão de segurança, fronteiras, dengue e Covid-19. E fizemos a solicitação para que, se possível, a Escola de Sargentos das Armas seja transferida aqui para o Estado”, afirmou Ratinho Junior.

A intenção do Exército é desativar a atual sede da escola, em Três Corações (MG), e transferir toda a estrutura para um novo local, projetado especialmente para receberos alunos. De acordo a instituição, o centro de formação em Minas foi adaptado, usando as dependências de um antigo quartel que não estava em uso. O ESA forma anualmente dois mil novos sargentos.

Assessor institucional do Exército no Paraná, o coronel Rolando Pacheco explicou que o projeto é grandioso, mas que somente agora está começando a sair do papel. Segundo ele, o Exército vai avaliar um terreno entre Curitiba e Ponta Grossa que poderia receber a escola. “Estamos apenas começando a conversar. Não há nada definido, nem prazos”, disse.

Ainda de acordo com ele, o General Valério Stumpf ficará até quinta-feira (04) visitando algumas cidades paranaenses. Com sede em Porto Alegre, o Comando Militar do Sul é responsável por toda a estrutura do Exército nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.