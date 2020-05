Paraná: Homem com covid passeia por cidade e Justiça estabelece multa de R$ 5 mil para nova desobediência

Crédito da foto Para (Foto: EBC)

Na quarta-feira (6/5), uma liminar da Vara Cível de Ribeirão do Pinhal, cidade do interior do Paraná, determinou que um homem cumpra integralmente uma ordem de isolamento domiciliar expedida pelo Município, sob pena de multa no valor de R$ 5 mil por cada ato de desobediência.