Paraná: Jovem cai de cavalo, bate de cabeça no chão e é resgatado em estado grave por helicóptero

Crédito da foto Para Foto: BPMOA

Um jovem, de 21 anos, caiu de um cavalo na tarde deste domingo (26), na rua José Dunaisky Filho, no Jardim Paraíso, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. O estado de saúde dele é tão grave que o helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BMPOA) foi acionado.

O socorrista Vinícius conta que o estado do jovem é grave.”Ele apresenta um traumatismo craniano bem grave e tem algumas lesões consideráveis no rosto”, disse o socorrista.

O rapaz seria morador da região e é visto andando de cavalo com frequência. “Segundo o pessoal da região, ele acabou se desequilibrando do cavalo e caiu de cabeça no chão. Parece que ele é morador da região e anda de cavalo direto”, continuou Vinícius.

O jovem foi levado pela aeronave ao Pronto-Socorro do Hospital Cajuru, em Curitiba.