Paraná: Jovem que pode ficar cega se coçar o olho pede ajuda para comprar lente até o transplante

Photo Credit To Thalita tem 5% da visão direita e 30% da esquerda – Reprodução Facebook

A jovem Thalita dos Santos Moutinho, de 25 anos, pode ficar cega completamente a qualquer momento. Ela tem a doença chamada ceratocone, uma enfermidade que faz com que a córnea se projete para a frente. Em estágio avançado, Thalita tem apenas 5% da visão do olho direito, que precisa de um transplante de córnea. Já no olho esquerdo, com 30% da visão, a jovem precisa fazer com urgência uma cirurgia para colocar uma lente (anel de Ferrara), que custa cerca de R$ 6 mil. A família não tem este dinheiro e organizou uma vaquinha pela internet.

“Se minha filha coçar o olho, ela pode ficar completamente cega porque pode estourar a córnea. Ela praticamente não enxerga e precisamos que ela faça a cirurgia em no máximo 30 dias”, apela a mãe Tais Claudino, moradora do bairro São Braz , em Curitiba.

Thalita descobriu que tinha a doença aos 18 anos, quando foi fazer o teste para tirar a Carteira de Habilitação para dirigir. De lá pra cá, usou inúmeras lentes, mas não se adaptou a nenhuma. Ela mora na cidade de machado, no interior de Minas Gerais, e trabalha em uma padaria.

“É muito difícil conviver com esta doença. Não consigo andar na calçada porque posso cair, não consigo sequer amarrar um cadarço do sapato porque não enxergo. Tenho uma filha de 4 anos e não posso cuidar dela direito. É muito triste. Tenho o curso de técnica de enfermagem, mas não posso atuar. Quero minha vida de volta e precisod e ajuda”, diz Thalita.

Em um vídeo, emocionada, Thalita conta o seu drama:

Como ajudar

A família de Thalita abriu uma vaquinha na internet para receber doações. Até o fechamento desta reportagem, havia sido arrecado R$ 800 dos R$ 6 mil necessários. Para ajudar, clique AQUI