Paraná: Pássaro fica congelado no Paraná após noite de temperaturas negativas

Crédito da foto Para Colaboração

Siga nosso Instagram clique aqui: https://www.instagram.com/portaltanacidade_noticias/

Um pássaro ficou congelado, na madrugada desta terça-feira (29), em Cascavel, no oeste paranaense. O animal foi filmado por um morador de uma propriedade rural de Espigão Azul. Nas imagens, é possível ver uma camada de gelo cobrindo a ave.

Apesar de ter gerado diversos questionamentos sobre a ave ter morrido devido as baixas temperaturas, o médico veterinário do Zoológico de Cascavel, Ilair Detoni, explica que as condições naturais dos pássaros não permitiriam que isso de fato acontecesse. Segundo ele, provavelmente, o animal já estava morto e seu corpo acabou congelado durante a madrugada.

O veterinário também explica que a temperatura corporal é um fator que impede este congelamento.

Cascavel registrou temperaturas negativas nesta terça-feira (29), ultrapassando os -2°C. No restante do estado, os termômetros também marcaram temperaturas muito baixas.