Paraná recebe nova sequência alfanumérica de placas de veículos

Photo Credit To AEN

O Paraná foi o primeiro estado brasileiro a ter uma sequência disponibilizada para placas veiculares, após a substituição das antigas placas amarelas pelas placas cinzas. Em 20 de fevereiro de 1990 foram concedidas as sequências de AAA-0001 a BEZ-9999. No entanto, depois de 30 anos as combinações de letras e números estão esgotando. Por isso, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) solicitou ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) uma nova sequência alfanumérica, que já foi disponibilizada para atender a demanda.

Esta sequência segue a faixa de placas RHA-0001 a RHZ-9999, o que equivale a quase 260 mil novas placas que, somadas com a faixa que existe atualmente, garantem ao Estado em torno de meio milhão de placas, a serem utilizadas em veículos novos.

“É tradicional do paranaense ter uma placa de veículo começando com as letras A e B, já são 30 anos usando estas combinações e é natural que uma hora iam se esgotar”, comenta o diretor-geral do Detran, Wagner Mesquita. “O importante é termos esta nova sequência para que possamos continuar emplacando veículos”, finaliza.